Vandalismus in Rheinberg : Bienenschaukasten in Orsoy zerstört

Der Bienenschaukasten in Orsoy am Südwall ist beschädigt worden. Foto: Sylvia Oelinger

Orsoy Unbekannte haben am Südwall die Tür aus der Verankerung gerissen. Der Nabu hat Anzeige erstattet.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bisher unbekannte Täter den Bienenschaukasten, der am Südwall in Orsoy steht, beschädigt. Der Naturschutzbund hat Anzeige bei der Polizei erstattet. „Hier wird sinnloser Vandalismus betrieben“, schilderte am Mittwoch Sylvia Oelinger vom Nabu Rheinberg. Sie könne in Anbetracht der Tat nur den Kopfschütteln, sagte sie.