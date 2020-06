Skate- und Basketballanlage in Alpsray : Vandalismus: Trägerverein will Spielplatz aufgeben

Auch das Häuschen an der Skateanlage ist wieder beschmiert worden. Foto: HP Götzen

Rheinberg Zum wiederholten sind die Skate- und Basketballanlage am Bürgerzentrum an der Alpsrayer Straße beschädigt und beschmiert worden. Nun will der Trägervereins Konsequenzen ziehen: „Wir haben die Nase voll.“

Zum wiederholten Male haben bisher unbekannte Täter die Skate- und Basketballanlage des Trägervereins Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayer Straße mutwillig zerstört und beschmiert. Wie Hans-Peter Götzen, Vorsitzender des Vereins, sagte, sei das Häuschen, in dem Spielgeräte aufbewahrt werden, mit Farbe beschmiert und der Basketballkorb aus der Verankerung gerissen worden. Erst vor zwei Jahren hatte der Trägerverein junge Künstler gebeten, das Häuschen mit bunten Motiven zu verschönern. Götzen: „Es nützt alles nichts, immer wieder wird alles kurz und klein geschlagen. Wir haben jetzt die Nase voll und überlegen, einen Antrag zu stellen, dass die gesamte Anlage abgebaut wird. Wir haben schließlich auch die Beriebssicherungspflicht. Und wir haben einfach nicht das Geld, um jedes Jahr 1000 oder 2000 Euro in die Reparaturen zu investieren.“ Für die Kinder und Jugendlichen, die den Platz nutzten, ohne alles zu zerstören, tue es ihm leid. Götzen: „Sie müssen darunter leiden, dass andere sich nicht benehmen können.“