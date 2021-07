Feuerwehr im Dauereinsatz : Unwetter sorgt in Rheinberg für vollgelaufene Keller

Rheinberg Als Folge des heftiger Starkregens am Sonntagnachmittag waren 100 Feuerwehrleute in Rheinberg im Dauerinsatz. Keller mussten leergepumpt werden. Besonders betroffen war die Innenstadt und der Norden.

Durch das heftige Unwetter mit Starkregen, das am Sonntagnachmittag auch über Rheinberg hinwegzog, sind nicht nur Straßen überflutet worden, sondern ebenfalls etliche Keller vollgelaufen. Um 15.20 Uhr ging bei der Rheinberger Feuerwehr die erste Alarmmeldung ein, von da an waren die Einsatzkräfte bis weit in den Abend beschäftigt. Bis 17.30 Uhr waren 28 Einsätze aufgelaufen, die mit dem Gewitter in Zusammenhang standen, wie Sebastian Schriewer, Rheinbergs Feuerwehrchef, auf Nachfrage mitteilte. In den meisten Fällen waren Keller vollgelaufen. „Der Schwerpunkt lag in der Innenstadt und im Norden“, meinte er weiter. Rund 100 Wehrleute waren im Einsatz. Wie viele Keller leergepumpt werden mussten, konnte Schriewer am frühen Abend noch nicht sagen. Verletzt worden sei niemand.