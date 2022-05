Umwelterziehung in Alpen : Unterricht mit Müllsack und Greifzange

Die Schüler und Schülerinnen der Bönninghardtschule inmitten eines Müllberges. Die Abfälle haben sie am Wegesrand gesammelt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen-Bönninghardt Schülerschaft und Lehrkräfte der Bönninghardtschule haben Gräben, Felder und Waldstücke von Unrat befreit. Auch skurrile Fundstücke gehörten zur Ausbeute der Förderschüler.

Wenn 120 Schülerinnen und Schüler einmal nicht im Klassenzimmer sitzen, sondern in der freien Natur unterwegs sind, dann kann da ordentlich was bei rumkommen: jede Menge Müll nämlich, von Menschen einfach in Gräben, auf Feldern und in kleinen Waldstücken entsorgt. Schülerschaft und Lehrkräfte der Bönninghardtschule sammelten drei Stunden lang auf Feldwegen im Umkreis der Schule ein, was andere achtlos weggeworfen hatten. Den Haagschen Berg und Weg, die Venloer Straße, den Mühlen-, Pastor-Sander- und Flughafenweg, den Hoerstgenerweg und den Besenbinderweg hatten sie sich vorgenommen, bewaffnet mit Einmalhandschuhen und Müllsäcken.

Und mit einem faltbaren Bollerwagen, wie die Klasse O2. Die acht Schüler und Schülerinnen zwischen 15 und 17 Jahren gingen zusammen mit ihrer Lehrerin Angela Weniger, Heilpädagogin Susanne Sundermann und Aileen Bullmann, Fachlehrerin in Ausbildung, den Besenbinderweg ab, der zu Fuß zehn Minuten von ihrer Schule entfernt liegt. „Das haben wir alles gefunden“, sagten die Sammler mit einer Mischung aus Stolz und Unverständnis auf einen Haufen Müll zeigend, den sie am Wegesrand in der Nähe einer Sitzgruppe aufgeschichtet haben. Zwei Paletten sind darunter, ein altes Ölfass, eine Mülltonne, ein Stück von einem Fahrrad, ein Pferdesattel, drei Autoreifen, eine derangierte Pfanne, ein Mini-Kühlschrank. „Der war bewohnt, von ganz vielen Ameisen“, erzählte Kimberly. „Und Stacheldraht war da drin, den haben wir rausgeholt.“

Info Oliver Paul ist seit vier Wochen Konrektor Förderschule Die Bönninghardtschule ist eine Förderschule des Kreises Wesel mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Zur Zeit besuchen 170 Schüler und Schülerinnen im Alter von sechs bis 22 Jahren die Ganztagsschule und lernen in 15 Klassen. 30 von ihnen erhalten aufgrund der Schwere ihrer Behinderung eine intensivpädagogische Förderung.



Neue Leitung In der Regel schließt sich an elf Schulpflicht-Jahre eine zweijährige Berufspraxisstufe an. Zum Kollegium gehören Sonderpädagogen und Fachlehrer, Assistenz-, Pflege- und Therapiepersonal und ein Schulsozialarbeiter. Schulleiterin ist Kerstin Stache, Konrektor seit vier Wochen Oliver Paul.

Die Paletten entdeckte Katharina, Jan hat „ganz alleine eine Palette rausgeholt“ und zur Sitzgruppe getragen. Natalie hat einen Motorradreifen aus dem Graben an der alten Bahnstrecke gefischt. Und einen Besenstiel. Den will sie später, wenn‘s zurück zur Schule geht, durch die Autoreifen ziehen und schultern. Ein Unterfangen, das aber am Gewicht der Reifen scheitert. Aber Reifen kann man ja auch rollen.

„Wir haben an der Kurve angefangen und uns mit der Heckenschere den Weg freigeschnitten“, erzählte Angela Weniger, die unterwegs viele Kippen eingesammelt hat. Auch Florian hat sich für jeden Zigarettenstummel gebückt. „Aber wenn er in der Schule sein Heft holen soll, steht er nicht auf“, sagte eine Mitschülerin lachend. Überhaupt wurde bei der Aktion viel von den Jugendlichen der Klasse O2 gelacht.

„Die sind klasse“, lobte Angela Weniger, die seit sechs Jahren an der Bönninghardtschule unterrichtet und jeden Dienstag mit ihrer Klasse spazieren geht, dabei Ziele wie die Plaggenhütte, das Ehrenmal oder Äcker ansteuert, auf denen verschiedene Gräser wachsen. „Außerschulisches Lernen“ nennt sie das und plädiert für „,mehr davon“. „Wir machen auch jeden Mittwoch auf dem Gelände um die Schule herum sauber“, ergänzte Jan, der an der großen Sammelaktion genauso viel Spaß hatte wie Katharina, Natalie, Kimberly, Lara und die anderen aus der Klasse. „Das haben wir für die Umwelt und das Klima gemacht“, betonte Jan.

Den gesammelten Müll brachten die 120 Schüler aus elf Klassen zur Schule. Zu Fuß. Einen Teil konnten sie in den großen Container an der Schule werfen. Für die Entsorgung von Elektroschrott und sperrigem Abfall hat sich Konrektor Oliver Paul mit der Gemeinde Alpen in Verbindung gesetzt.

Einen verstauchten Fuß und einen Dorn in der Hand haben die Schülerinnen und Schüler ganz bestimmt schnell vergessen. An das Wettessen der Schokoladenküsse im Anschluss an die Müllsammelaktion dagegen dürften sie sich auch in einigen Jahren noch erinnern: Alle saßen auf Bänken um die Sitzgruppe am Besenbinderweg herum, Angela Weniger inklusive. Die Hände waren hinterm Rücken verschränkt, vor sich auf dem Tisch hatte jede und jeder einen Schokokuss. Auf Kommando „los“ musste der vertilgt werden, ohne Zuhilfenahme der Hände. Die Lehrerin wurde Letzte.

