Leader-Projekt : Unternehmer schließen sich zusammen

Rheinberg/Xanten Xanten, Rheinberg, Sonsbeck und Alpen wollen mit einem Wirtschaftsnetzwerk ihre Kräfte bündeln. Nun wurde ein mögliches Konzept vorgestellt.

Der Apotheker in einem Verein mit dem Landmaschinenhersteller: Was auf den ersten Blick widersinnig erscheint, kann durchaus Sinn ergeben. Denn von der Digitalisierung bis zum Fachkräftemangel überschneiden sich Themenfelder durchaus branchenübergreifend. Der Verein als Bindeglied biete rund 100 Fachveranstaltungen jährlich an. „Wenn Sie einen eigenen Verein gründen, dürfen Ihre Mitglieder unsere Veranstaltungen kostenlos besuchen. Wir hoffen, dass niederrheinische Unternehmen vom Austausch mit westfälischen Unternehmen profitieren und umgekehrt“, sagte Brill an die Vertreter aus den vier Kommunen. Neben Seminaren und gemeinsamen Kongressen würden auch immer wieder Interessengruppen ins Leben gerufen. So träfen sich Personalverantwortliche oder Datenschutzbeauftragte unterschiedlicher Branchen zum Informationsaustausch, so Brill. In lokalen Arbeitsgruppen würden zudem Themen behandelt wie die Belebung der Innenstadt und des Einzelhandels oder geeignete Imagemaßnahmen.