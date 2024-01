Planung für Unternehmerpark in Rheinberg Bei der Messe-Planung wurde nachgebessert

Das Ringen um die Zukunft des Areals der bisherigen Messe Niederrhein am Annaberg geht in die nächste Etappe. Mitte Dezember sah sich der Stadtrat noch nicht in der Lage, den vielfach rauf und runter diskutierten Plänen für einen Unternehmerpark Niederrhein zuzustimmen. Er beauftragte die Verwaltung, sich noch einmal mit dem Eigentümer an einen Tisch zu setzen und nachzubessern, obwohl die Zeit offenbar sehr drängte. Nun steht der Tagesordnungspunkt erneut zur Beratung an: am Mittwoch, 24. Januar, ab 17 Uhr, im Bau- und Planungsausschuss, der im Raum 249 des Stadthauses tagt.