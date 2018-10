Unsere Autoren zur Radwegemarkierung in Rheinberg

Unsere Autoren über die Radwegemarkierung in Rheinberg

Rheinberg Auf der Xantener und auf der Wallacher Straße siganlisieren gestrichelte Linien den Autofahrern, dass dort Fahrradfahrer unterwegs sein könnten. Unsere Autoren sind geteilter Meinung, ob die Linien eine gute Idee sind.

Als Rheinberger bin ich viel mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs. Mitunter aber auch mit dem Auto. Ich kenne also beide Seiten. Zu der vom Bundesverwaltungsgericht beschlossenen Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht habe ich keine Meinung. Ich werde auch weiterhin auf Radwegen fahren, so sie denn vorhanden sind.