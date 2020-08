Unfall in Rheinberg : Kleinkind überlebt Fenstersturz in acht Meter Tiefe

Kleinkind überlebt Fenstersturz in acht Meter Tiefe

Unfall in Rheinberg

Das schwer verletzte Kind ist nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Rheinberg Ein 18 Monate altes Kind ist am Samstagvormittag aus einem offenen Fenster im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses auf den Rasen gestürzt und schwer verletzt worden.

Ein Kleinkind ist am Samstagmorgen bei einem Sturz aus dem Fenster aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße in Rheinberg schwer verletzt worden. Der tragische Unglücksfall ereignete sich kurz nach 11 Uhr, teilte die Polizei hinterher mit.