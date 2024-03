Polizei ermittelt wegen Unfallflucht Zwei Lkw kollidieren an Anschlussstelle Alpen

An der B58 / Anschlussstelle Alpen in Issum ist es am Dienstag zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Laut Polizei fuhr eine 59-Jährige mit einem Mercedes Benz Atego (Lkw) mit Anhänger von der A3 von Köln kommend ab und wollte an der Anschlussstelle Alpen nach rechts auf die B58 abbiegen. Verkehrsbedingt musste die Frau auf der Rechtsabbiegespur warten, als sie eine anthrazitfarbene Zugmaschine mit Anhänger, der Überlänge und am Ende eine gelbe Rundumleuchte hatte, links überholte. Auf der Seite der Zugmaschine soll sich laut Aussage der Frau etwas Blaues, eventuell ein Schriftzug oder ein Logo, befunden haben. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmende bog nach links in Fahrtrichtung Wesel auf die B58 ab. Dabei kam es zur Kollision der beiden Lkw, wodurch die Verkleidung des Anhängers vom Mercedes Benz Atego auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Hinweise an die Polizei Geldern unter 02831 1250.