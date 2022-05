Fahndung in Rheinberg : Motorradfahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß

Rheinberg Weil sein Motorrad nach einem Zusammenstoß mit einem Auto nicht mehr fahrbereit war, flüchtete der Kradfahrer zu Fuß. Das ist nicht das einzige Rätsel für die Polizei.

(RP) Die Polizei sucht einen unbekannten Motorradfahrer, der am Montagmorgen gegen 9 Uhr auf der Alpsrayer Straße in einen Unfall verwickelt war. Er bog mit seinem Krad auf den Fußweg, von der Messe kommend, in auf die Alpsrayer Straße abgebogen war und überholte eine Autofahrerin. Danach stieß er mit dem Wagen einer 55-jährigen Rheinbergerin zusammen, die am rechten Fahrbahnrand in Richtung Annastraße hinter einem geparkten Auto wartete, so die Polizei. Der Motorradfahrer stürzte. Er versuchte, sein Motorrad wieder aufzurichten, um wegzufahren. Da aufgrund des massiven Schadens am Krad war ein Weiterfahren nicht möglich, flüchtete er zu Fuß in Richtung Messe. Die Ermittler stellten fest, dass die Kennzeichen am Kraftrad für ein Wohnmobil ausgegeben sind. Das Motorrad wurde sichergestellt. Beschreibung des Unbekannten: schlank, er trug einen schwarzen Helm mit Neonstreifen und -aufschrift, eine dunkle Jacke und eine helle Hose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Rheinberg unter Tel. 02843 9276-0 zu melden.