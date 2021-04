Unfallflucht in Rheinberg : Polizei fahndet nach Fahrer eines dunklen Kombis

Rheinberg In Rheinberg ist eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein beteiligtes Auto soll weggefahren sein, ohne sich um die Rollerfahrerin zu kümmern. Nun fahndet die Polizei nach dem Fahrer eines Kombis.

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines schwarzen Kombis, der am Montag in Rheinberg einen Unfall verursacht haben soll. Wie die Ermittler mitteilten, war eine 15-Jährige mit ihrem Roller auf der Landstraße 10 (Kuhdyk) in Richtung Orsoy unterwegs gewesen. In Höhe Lohmühle sei ihr gegen 20.30 Uhr ein dunkler Kombi entgegengekommen, der an geparkten Autos vorbeigefahren und auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Die Jugendliche sei auf den Gehweg ausgewichen, dabei sei der Roller über ihren Fuß gerollt, und sie habe sich verletzt. Zeugen, die Hinweise zu ihm oder zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Tel. 02843 92760.