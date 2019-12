Auffahrunfall in Rheinberg : Frau übersieht Stauende – drei Menschen verletzt

Rheinberg In Rheinberg sind mehrere Menschen bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen war eine Autofahrerin auf einen Wagen am Ende eines Staus aufgefahren – mehrere Fahrzeuge wurden zusammengeschoben.

Bei einem Verkehrsunfall in Rheinberg sind am Samstag drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine Frau über die Xantener Straße in Richtung Xanten gefahren. An der Kreuzung zur Graf-Luitpold-Straße hatte sich ein etwa 250 Meter langer Stau gebildet. Die Frau habe das zu spät bemerkt und sei am Stauende auf den Wagen eines 20-jährigen Alpeners aufgefahren.