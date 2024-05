Unfall auf Baustelle in Menzelen Mobilkran kippt um – zwei Menschen werden verletzt

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Alpens Ortsteil Menzelen sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr und die Polizei berichteten, war am Mittwochnachmittag ein Mobilkran umgestürzt und auf einer Hallenkonstruktion liegen geblieben. Das Fahrzeug hing danach größtenteils in der Luft, wie auf Fotos zu sehen war. Einer der beiden Verletzten wurde von Einsatzkräften mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Die Einheiten Alpen und Menzelen waren alarmiert worden. Sie unterstützten den Rettungsdienst, sicherten die Einsatzstelle ab und kontrollierten die Umgebung auf weitere Gefahren. Warum der Mobilkran umkippte, war zunächst unklar. Die Polizei verwies für weitere Auskünfte an das zuständige Amt für Arbeitsschutz.