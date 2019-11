Unfall in Büderich : Kollision auf der Ampelkreuzung

Büderich Bei einem Autounfall auf der Büdericher Umgehung sind am Freitagmorgen zwei Frauen verletzt worden.

Vom Personenschaden her ist der Unfall am Freitagmorgen auf der B 58n in Büderich recht glimpflich ausgegangen. Aber die Beeinträchtigung des morgendlichen Berufsverkehrs war über gut eineinhalb Stunden recht erheblich. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtete, sind kurz nach 7.30 Uhr auf der Kreuzung der Xantener Straße (B 58n) mit der Xantener Straße (L 460) zwei Autos zusammengestoßen. Eine 40-jährige Frau aus Weeze, die, von der Rheinbrücke kommend, in Richtung Alpen unterwegs war, kollidierte mit dem Wagen einer 32-jähren Fahrerin aus Wesel, die, aus Ginderich kommend, an der Ampel-Kreuzung nach links Richtung Wesel abbiegen wollte. Dabei prallten die Autos zusammen. Wie es dazu kommen konnte, so der Polizeisprecher, sei momentan noch nicht klar. Die Unfallursache werde noch ermittelt. Beide Frauen wurden vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Unfallaufnahme und zum Abschleppen der beiden demolierten Autos musste die Büdericher Umgehung vorübergehend komplett gesperrt und der Verkehr über die L 460 umgeleitet werden. Dadurch kam es zu Rückstaus, so die Polizei. Kurz nach 9 Uhr war die Kreuzung wieder geräumt, und der Verkehr konnte wieder ungestört fließen.