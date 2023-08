Unfall in Alpen Zwei Autos stoßen zusammen – zwei Leichtverletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der alten Weseler Straße in Alpen sind bei einem Unfall am Mittwochmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage bestätigte, waren gegen 8.15 Uhr zwei Autos vermutlich bei einem missglückten Abbiegemanöver kollidiert. Die Unfallursache ist ungeklärt. Die beiden Fahrer seien mit dem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Die Einheit der Feuerwehr in Alpen rückte aus und sicherte die Unfallstelle, klemmte an den demolierten Fahrzeugen die Batterien ab und streute auslaufende Betriebsmittel ab und reinigte schließlich fachgerecht die Fahrbahn.