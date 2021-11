Unfall in Veen : Autos stoßen zusammen – drei Verletzte

Alpen In Alpens Ortsteil Veen sind am Mittwoch drei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Drei Autos waren vorher zusammengestoßen. Die Fahrzeuge mussten danach abgeschleppt werden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dickstraße in Veen sind am frühen Mittwochnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, waren drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, der sich gegen 13.30 Uhr in Höhe der Einmündung Sonsbecker Straße ereignet hatte. Wie es zu dem Verkehrsunfall gekommen war und welche Personen darin verwickelt waren, war bis zum Abend noch nicht bekannt. Alle drei Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden, so eine Polizeisprecherin. Auch der Löschzug Alpen der Freiwilligen Feuerwehr war alarmiert worden, um die Unfallstelle zu sichern und die Fahrbahn von den Trümmern zu räumen und von ausgelaufenen Betriebsmitteln zu reinigen. Die Dickstraße konnte nach der anfänglichen Komplettsperrung innerhalb recht kurzer Zeit wieder für den laufenden Verkehr freigegeben werden.