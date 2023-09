Unfall in Alpen Polizei sucht Fahrer eines roten Kleinwagens

Nach einem Verkehrsunfall in Alpen sucht die Polizei den Fahrer eines roten Kleinwagens mit Weseler Städtekennung. Wie sie am Samstag mitteilte, soll er mit seinem Auto am Freitag zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr einen Jungen im Vorbeifahren touchiert haben, wodurch der Elfjährige verletzt worden sei. Der Kleinwagenfahrer habe sich trotzdem vom Unfallort entfernt, „ohne dass der Fahrzeugführer den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachkam“, berichtete die Polizei. Sie sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall und insbesondere zum flüchtigen Pkw machen können. Den Angaben zufolge ereignete sich der Verkehrsunfall ereignete im Bereich der Einmündung Dahlackerweg / Im Dahlacker. Der Elfjährige war mit einem Skateboard unterwegs gewesen. Er habe den Autofahrer als männlich mit einem geschätzten Alter von etwa 35 Jahren und einem westeuropäischen Erscheinungsbild beschrieben, erklärte die Polizei. Zudem sei ein Beifahrer im Fahrzeug gewesen. Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort entgegen, Tel. 02842 9340.