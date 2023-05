Sechs Verletzte bei Unfall in Bönninghardt Nach der Führerscheinprüfung hat’s gekracht

Wenige Stunden, nachdem sie ihren Führerschein bestanden hatte, war für eine 17-jährige Frau aus Issum am späten Mittwochabend die Freude am Fahren erst mal dahin. Am Steuer ihres Wagens in der Bönninghardt ist sie in einen schweren Unfall verwickelt worden. Dabei sind mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden.