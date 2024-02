Verkehrsunfall in Alpen Lkw rammt vier Autos auf der Grünthal-Kreuzung

Am Montagmorgen hat sich auf der Grünthal-Kreuzung in Alpen (B57 / B58) ein Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 71-jähriger Duisburger mit seinem Lkw auf der B57 in Fahrtrichtung Xanten unterwegs gewesen. Um 7.52 Uhr sei er an der Grünthal-Kreuzung nach rechts auf die B58 in Richtung Wesel abgebogen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er bei dem Abbiegevorgang in den Gegenverkehr und kollidierte mit vier Autos, die sich auf der Geradeaus- und Linksabbiegespur der B58 aus Wesel kommend in Fahrtrichtung Alpen befanden. Der Lkw geriet zunächst auf einen Grünstreifen und einen Geh- und Radweg, bevor er in einem Feld zum Stehen kam. Der Fahrer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallbeteiligten der anderen Fahrzeuge blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Teile der Grünthal-Kreuzung mussten für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Dadurch sei es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr gekommen, sagte die Polizei.