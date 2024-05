Auto kollidiert mit mehreren Bäumen 25-Jähriger aus Wesel wird bei Unfall in Alpen im Auto eingeklemmt

Wie die Feuerwehr Alpen mitteilt, ereignete sich der Unfall am Samstag um 22.18 Uhr auf der Lintforter Straße in Richtung Rathausstraße. Dabei sei der Pkw-Fahrer mit seinem Auto am Ende der dortigen Überführung über die A 57 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert. „In der Folge wurde der Fahrer eingeklemmt und musste aufwendig aus seinem Fahrzeug befreit werden“, teilen die Einsatzkräfte der Einheiten Alpen und Menzelen mit.