Unfall in Alpen Auto überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen

Am Freitag wurden die Feuerwehr Alpen und die Kreispolizei Wesel gegen 16.27 Uhr alarmiert, da auf der Ulrichstraße aus bislang ungeklärter Ursache ein E-Auto verunfallt war. Das Fahrzeug sei von Alpen kommend in Richtung Menzelen unterwegs gewesen, als es von der Fahrbahn abgekommen sei, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb, teilt die Feuerwehr Alpen mit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Person im Fahrzeug schon selbst befreien können. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Da es sich um ein E-Fahrzeug handelte, musste es wegen Entzündungsgefahr mit besonderer Vorsicht abgeschleppt werden. Die Feuerwehr entfernte ausgelaufene Betriebsmittel sowie Erde und Gras von der Fahrbahn. Nach gut einer Stunde sei der Einsatz dann wieder beendet gewesen.