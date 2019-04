Unfall in Alpen : Auto prallt gegen Baum – Polizei sucht Zeugen

Alpen-Veen Nach einem Verkehrsunfall in Alpen-Veen sollen zwei Menschen einer Frau geholfen haben, die mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren war. Als die Rettungskräfte eintrafen, waren die Ersthelfer weg. Nun sucht die Polizei nach ihnen.

(RP) Am Samstag gegen 13.40 Uhr ist aus bislang ungeklärter Ursache auf der Sonsbecker Straße ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin des Wagens, eine 59-jährige Frau aus Sonsbeck, war in Richtung Sonsbeck unterwegs und hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Für den Zeitraum der Reinigungsarbeiten blieb die Sonsbecker Straße etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls sowie zwei Ersthelfer, die die Frau vor Ort betreut haben, jedoch vor Eintreffen der Polizei den Unfallort verließen. Das hat offenbar zu Irritationen geführt: Ein Feuerwehrsprecher meldete, dass beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte diese festgestellt hätten, dass niemand an der Unfallstelle angehalten hatte, um Erste Hilfe zu leisten. Dabei sei durch das Wrack sofort ersichtlich gewesen, dass hier Not am Mann gewesen sei, so der Sprecher.