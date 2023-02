Pkw prallen zusammen Zwei verletzte Personen bei Unfall auf B 57 in Alpen

Alpen · Bei einem Unfall auf der B 57 in Alpen sind am Montagnachmittag zwei Personen verletzt worden. An der Xantener Straße sind zwei Pkw zusammengestoßen.

14.02.2023, 17:51 Uhr

Auf der B 57 in Alpen stießen zwei Autos zusammen. Foto: Feuerwehr Alpen

Auf der Xantener Straße (B 57) in Alpen ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Nach Auskunft der Freiwilligen Feuerwehr Alpen sind vor Ort zwei Pkw zusammengestoßen. Die Einheit Menzelen rückte um 14.19 zur Unterstützung aus. Die Einsatzstelle sei gegen den fließenden Verkehr abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt worden. Zwei Personen seien bei dem Unfall verletzt worden, die durch die Feuerwehr sowie den Rettungsdienst versorgt worden seien. Die Feuerwehr habe zudem auslaufende Betriebsmittel abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach etwa 30 Minuten beendet.

(beaw)