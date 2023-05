Hoffen auf den Kreisverkehr in Veen Es hat wieder gekracht an der Crash-Kreuzung

Lange Zeit war’s ruhig. Nun hat’s ordentlich gekracht an der Crash-Kreuzung in Veen. Wieder einmal. Am frühen Donnerstagabend ist bei einem Unfall an der Kreuzung Winnenthaler Straße (K 34) ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Duisburg von einem Auto erfasst und bei dem Zusammenprall schwer verletzt worden.