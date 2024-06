Großeinsatz der Feuerwehr Rheinbe´rg Bei Underberg kam es zu einem leichten Produktaustritt

Am Dienstagvormittag kam es bei der Firma Underberg in Rheinberg zu einem „leichten Produktaustritt.“ Das teilte Christian Maruhn, stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Rheinberg, auf Anfrage der Redaktion mit. Ab 11 Uhr war um die Rheinberger Innenstadt und die Underberg Straße so viel Blaulicht zu sehen und zu hören. 45 Feuerwehrleute seien bei dem Einsatz, der gut zwei Stunden andauerte, vor Ort gewesen. Underberg-Pressesprecher Christian Schönhals bestätigte gegenüber unserer Redaktion den Feuerwehreinsatz und sagte: „Es gab zu keiner Zeit Gefahr für die Mitarbeiter oder auch keine Gefahr für die Rheinberger Bevölkerung.“ Auch Christian Maruhn teilte mit, dass bei Eintreffen der Feuerwehr die Underberg-Mitarbeiter das Problem schon selber gelöst hätten. „Unsere Aufgabe war es dann noch zu kontrollieren, ob der Produktaustritt tatsächlich gestoppt werden konnte, und die Nachkontrolle“, so Maruhn. Auch er gab an, dass niemand durch den Austritt zu Schaden gekommen sei.