Nächste Woche öffnet das Hallenbad Freibadsaison in Rheinberg endet am Sonntag

In Rheinberg endet die Freibadsaison am Wochenende. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, öffnet das Underberg-Freibad bis einschließlich Sonntag, 10. September, und schließt dann seine Pforten. Wenige Tage später, am Mittwoch, 13. September, soll das Solvay-Hallenbad öffnen. Unterschiedliche Kursangebote sind geplant, unter anderem das Aqua-Jogging.