Erstmals gibt es einen Ableger des Digestifs Underberg mischt Kräuter und Kaffee für einen neuen Drink

Vor über 170 Jahren, genauer: im Jahre 1846, entwickelte Hubert Underberg mit Kräutern aus 43 Ländern einen Schnaps, für den die Stadt Rheinberg bis heute bekannt ist. Von dort aus ging der Kräuter-Bitter in die weite Welt. In über hundert Ländern wird der Absacker vertrieben. In Deutschland kennen über 90 Prozent der Erwachsenen den Digestif aus Rheinberg. Nun wird erstmals in 177 Jahren ein weiteres Getränk auf den Markt gebracht, das den Namen Underberg trägt, wie Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG, mitteilte.