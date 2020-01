Schilda in Veen : Rathaus fahndet nach dem Schilder-Dieb in Veen

Die Verwaltung hat Anzeige erstattet. Das Schild war ganz neu.

Viele Jahre hat das Ortseingangsschild an der Kirchstraße in Veen verlässlich – bei Wind und Wetter – kund getan, wo man sich genau befand. Im Krähendorf nämlich. Doch die Tafel war darüber in die Jahre gekommen. Und das sah man ihr an. Daher hatte sich die Verwaltung entscheiden es gegen ein neues Schuiild auszutauschen. Und das ist kurz vor dem Jahreswechsel auch geschehen.