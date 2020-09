Umfrage des Kreisjugendamtes : Meinung von Jugendlichen und Kindern gefragt

Kreis Wesel Das Kreisjugendamt befragt Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren zu Themen wie Freizeit, Ausbildung und Berufseinstieg sowie Politik und Mitbestimmung. Die Umfrage endet am 9. Oktober.

Fragen rund um die Themenbereiche Freizeit, Ausbildung und Berufseinstieg sowie Politik und Mitbestimmung beantworten und damit aktiv an der Fortschreibung des kommenden Kinder- und Jugendförderplans des Kreises Wesel mitwirken.

Infocards für Kinder und Jugendliche mit dem Link und QR- Code zur Befragung sind an den weiterführenden Schulen, in Jugendeinrichtungen und den Rathäusern der entsprechenden Kommunen oder beim Jugendamt des Kreises Wesel erhältlich. Nach der Auswertung der Befragung werden die Ergebnisse mit Interessierten in den jeweiligen Kommunen diskutiert.