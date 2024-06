Übernahme von Bestattungsunternehmen in Menzelen Das letzte Geleit nach individuellen Wünschen

Das Angebot umfasst dabei alle Leistungen rund um das Thema Bestattung – von der Auswahl der Bestattungsart bis hin zur kompletten Organisation der Abschiedsfeier, ob kirchlich oder weltlich. „Der Bereich der Bestattungen befindet sich gerade in zunehmendem Wandel“, sagt Hermanns. Immer mehr Menschen wünschten sich sehr persönliche und auf sie zugeschnittene Trauerfeierlichkeiten. „Ich helfe den Angehörigen, ihre individuellen Wünsche umzusetzen, um das Abschiednehmen ein weniger leichter zu machen.“ So sind neben Erd- und Feuerbestattungen auch Baumbestattungen möglich. Ebenfalls als Ansprechpartnerin für Seebestattungen steht die Menzelenerin zur Verfügung. Eine der ältesten Bestattungsformen in vielen Kulturen, für die in Deutschland jedoch eine Ausnahmegenehmigung notwendig ist. Als zertifizierte freie Rednerin bietet Hermanns zudem weltliche Trauerreden selbst an.