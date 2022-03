Überfall in Rheinberg : Drei Seniorinnen im eigenen Wohnzimmer bestohlen

Überfall in Rheinberg

Rheinberg Drei ältere Damen aus Rheinberg sind am Samstagabend überfallen worden. Ein Einbrecher stand plötzlich im Wohnzimmer vor ihnen. Nun bittet die Polizei um Hilfe bei der Tätersuche.

Das Treffen dreier Frauen in einem Einfamilienhaus in Rheinberg nahm am Samstagabend ein unerfreuliches Ende, als vor ihnen plötzlich ein Einbrecher im Wohnzimmer stand. Die Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos.