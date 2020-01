Überfall in Alpen : Polizei fahndet mit Fotos von Kleidung nach Räuber

Alpen Nach einem Raubüberfall in einer Alpener Bäckerei am Samstag, 11. Januar, fahndet die Polizei nun mit Fotos von Kleidungsstücken des Täters nach ihm.

Wie bereits berichtet, betrat an diesem Tag gegen 12.55 Uhr ein maskierter Unbekannter eine Bäckerei an der Ringstraße. Er forderte unter Vorhalt eines Messer die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er auf einem Mountainbike in Richtung Buchenstraße. Später fanden die Beamten in Tatortnähe Täterbekleidung (Baseball-Cap von Gucci und ein Kapuzenpullover).