Fotos So feiern Rheinbergs Basketballer den Aufstieg

Die Basketball-Herren des TuS 08 Rheinberg haben’s geschafft. Durch einen 73:65-Erfolg beim TV Jahn Königshardt sicherte sich die Oberliga-Mannschaft von Trainer Thorsten Watzek am vorletzten Spieltag (April 2024) die Meisterschaft und damit erstmals in der Abteilungsgeschichte den Aufstieg in die 2. Regionalliga. Vladimir Samsonov im Aufstiegs-Shirt nach dem Auswärtssieg in Oberhausen.