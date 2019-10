Türöffner-Tag in Rheinberg : Maus öffnet die Ossenberger Kirchentür

Die Organisten Marius Lenders (l.) und Hans Götze erklären den Kindern beim Türöffner-Tag in der Ossenberger Kirche die Orgel. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Ossenberg Die Heldin aus der „Sendung mit der Maus“ kam zwar nicht vorbei, dennoch erlebten 50 Kinder einen spannenden Tür­öffner-Tag in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt.

„Ich bin ein großer Maus-Fan, bin mit ihr aufgewachsen und habe viel durch sie gelernt“, erklärt Carsten Kämmerer. Seit acht Jahren besucht das beliebte Maskottchen der „Sendung mit der Maus“ seine Fans, blickt mit ihnen beim Türöffner-Tag hinter Kulissen, die normalerweise nicht jedermann zugänglich sind. Kämmerer wollte in diesem Jahr dabei sein und hatte die Idee, Kinder durch die Ossenberger Kirche zu führen. Im Gemeinderat und bei Pfarrer Martin Ahls stieß er damit auf offene Ohren und so fanden sich am Sonntag rund 50 wissbegierige Teilnehmer in dem Gotteshaus ein.

Mit dabei waren auch die Organisten Marius Lenders und Hans Götze. Lenders hatte an diesem Tag ein besonderes Anliegen: „Ich möchte den Kindern gerne zeigen, dass man an der Orgel auch etwas anderes spielen kann als Halleluja.“ Den Beweis dafür trat er auch gleich mit der Titelmelodie aus der „Sendung mit der Maus“ an. Nachdem sich die Kinder mit passenden Maus-Schirmmützen und Luftballons im Altarraum versammelt hatten, erläuterte Kämmerer in kindgerechter Form das große Wandgemälde im Hintergrund: „Unsere Kirche nennt sich St. Mariä Himmelfahrt. Ihren Namen verdankt sie Maria, der Mutter Jesu. Das ist eine ganz tolle Frau, zumindest für uns Christen.“ Danach ging es in die Sakristei, wo die Besucher einen Blick in den Kleiderschrank der Geistlichen werfen durften und dabei von der Farbvielfalt überrascht waren. „Grün kann der Pastor immer tragen, ansonsten gibt es für alle Anlässe und Feiertage unterschiedliche Farben. Rot wird zum Beispiel immer dann getragen, wenn es um den heiligen Geist geht, etwa an Pfingsten“, erläuterte Kämmerer. Und Götze ergänzte: „In der Sakristei werden die Gottesdienste vorbereitet. Wir Organisten sind auch dabei und besprechen, welche Liedfolge wir spielen. Die ist je nach Anlass unterschiedlich, man nennt das Lithurgie.“

Info Premiere war 2011 zum 40. Geburtstag der Maus Entstehung Der Türöffner-Tag feierte am 10. Juli 2011 anlässlich des 40. Geburtstags der WDR-Maus Premiere. Seitdem öffnen jedes Jahr Maus-Fans Türen, die sonst für die Allgemeinheit verschlossen bleiben, etwa In Fabriken, Forschungslaboren, Stadien, Bauernhöfen, Theatern oder Rathäusern. Weitere Infos unter: www.wdrmaus.de

Am Türöffner-Tag der Maus durften die Kinder sogar die Glocken läuten. Kämmerer erklärte die Reihenfolge: „Es beginnt die Totenglocke, dann werden die Festtagsglocken zugeschaltet. Abgeschaltet werden sie in umgekehrter Reihenfolge.“ Verlässt man die Sakristei, fällt neben der Tür eine weitere Glocke auf. „Wenn die Messdiener sie läuten, ist das das Zeichen für den Organisten, die Orgel zu spielen, und die Menschen erheben sich“, so Götze.