Unfall in Alpen : Es hat wieder gekracht an der Crash-Kreuzung

Anwohner Günter Keienborg hält gar nichts von den Sicherungsmaßnahmen an der Kreuzung vor seiner Haustür. Foto: bp

Alpen Nach den Unfällen im Sommer sind gerade die Sicherungsmaßnahmen an der Kreuzung Winnenthaler Straße/Dickstraße in Alpen umgesetzt worden. Trotzdem: Am Dienstag hat’s hier wieder gekracht.

Die weiße Farbe auf dem Asphalt, die die unfallträchtige Einmündung Winnenthaler Straße/Dickstraße/Unterheide sicherer machen soll, ist kaum trocken, da hat’s auf der Crash-Kreuzung erneut gekracht. Am Dienstagvormittag landete wieder ein Auto im Vorgarten des Hauses an der Ecke, in dem Familie Keienborg wohnt. Genaue Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei bis zum Abend nicht machen. Ein Sprecher bestätigte auf Nachfrage lediglich, dass zwei Pkw auf der Kreuzung zusammengestoßen seien. Zwei Personen seien – „vermutlich leicht“ – verletzt und vorsorglich in Krankenhäuser gebracht worden. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Nachdem es am Knotenpunkt im Sommer zwei Mal heftig gekracht hatte und drei Menschen teils schwer verletzt wurden, hatte die Unfallkommission ein Paket von kleineren Einzelmaßnahmen geschnürt, um die Begegnung am „Unfallhäufungspunkt“ sicherer zu machen. Unter anderem wurden die Einmündungen an den Seiten breit schraffiert und mit kleinen, orangefarbenen Elementen, die überfahren werden können, so abgetrennt, dass nicht mehr zwei Fahrzeuge nebeneinanderstehen können und sich gegenseitig in der Sicht behindern. Aktuell ist die Einmündung zur Unterheide wegen Sanierungsarbeiten mit Baken Richtung Alpen gesperrt.

Günter Keienborg hält von den Maßnahmen überhaupt nichts, mehr als Kosmetik sei das kaum. „Wir brauchen einen Kreisel, sonst müssen wir im Vorgarten erst gar nicht aufräumen.“

(bp)