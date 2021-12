Bildende Kunst in Rheinberg : Künstlerische Zufallsbekanntschaft

Bildende Kunst in Rheinberg

Drei in einer Kunstausstellung (von oben): Claudia van Bebber, Markus Persing und Nadine Balzani. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Claudia van Bebber, Markus Persing und Nadine Balzani stellen unter dem Titel „Triartlon“ noch bis Mitte Dezember gemeinsam im Rheinberger Stadthaus aus. Jede und jeder von ihnen hat eine ganz eigene Kunstsprache.

Interessant wird es immer dann, wenn Künstler eigene Ausdrucksformen entwickeln und ihre Kreativität gewohnte Pfade verlässt. Markus Persing etwa schafft Bilder voller Strukturen, deren wahre Bedeutung sich erst dann eröffnet, wenn man sie sanft mit den Fingern berührt. „Ich mag es, wenn man meine Bilder anfasst. Kunst ist nicht nur zum Ansehen da.“ Ausgangsstoff seiner Werke ist Marmormehl, das er mit Pigmenten zu einer Masse verrührt und dann auf die Leinwand bringt. „Diese Bilder haben noch nie Farbe gesehen“, erzählt der Weseler, der immer erst ein Thema im Hinterkopf haben muss, bevor er sich an die Leinwand begibt. So auch bei der „Frau im Regen“, die beim Betrachter ein Gefühl von Leichtigkeit und Entspanntheit hervorrufen soll.

Einen ungewöhnlichen Ansatz verfolgt auch Nadine Balzani. Die gebürtige Französin hat ihre Kindheit im Ruhrgebiet erlebt. In vielen ihrer Bilder widmet sie sich auf raffinierte Weise dem Strukturwandel im Revier. Fördertürme vor leuchtend orange-rotem Hintergrund erhalten ihre Struktur durch aufgeklebte und übermalte Computer-Bauteile wie Platinen oder Speicherchips. „Die Computerwelt hat die Zechenwelt längst überholt. Das möchte ich damit zum Ausdruck bringen“, erklärt die Wahl-Moerserin.

Mit ihrem ausschließlich in Grautönen erstellten Bild „Eiszeit“ möchte Balzani an den Klimawandel erinnern. Darstellungen von der Unendlichkeit des Alls mahnen zu Demut, Und manchmal legt sie es bewusst darauf an, dass der Betrachter zur Interpretation gezwungen wird. Das ist der Fall bei einem Bild ohne Titel, auf dem sich eine Maske befindet, darunter der übermalte Inhalt einer elektronischen Geburtstagskarte, aus dem auf Knopfdruck ein Liedchen ertönt. Gedankenspiele sind ausdrücklich erwünscht, verrät die Künstlerin: „In der Kunst geht die Fantasie auf Reisen.“