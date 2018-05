Alpen: Treffsichere Schützenbrüder haben ihre Meister gefunden

Alpen Bruderschaft St. Nikolaus ehrt die Sieger bei der Kirmes.

In einem spannenden Wettkampf holte sich David Terlinden mit 142 geschossenen Ringen den Titel des Vereinsmeisters. Martin Ahls lande knapp geschlagen auf dem zweiten Rang mit 141 geschossenen Ringen. Der dritte Platz ging mit 138 Ringen an Heinz-Willi Kühnen. Willi Hess darf sich dank der geschossenen 137 Ringe über den vierten Platz freuen.

Der vom Brudermeister Aloys van Husen gestiftete Wanderpokal geht in diesem Jahr an Heinz-Willi Kühnen, der in dieser Wertung starke 49 Ringe erschoss. In der Mannschaftswertung siegten am ersten Wettkampftag Florian Bemong, Heinz-Willi Brammen und Patrick Ahls mit 137 Ringen. Tags drauf lagen Heinz-Willi Kühnen, Michael van Beek und Edgar Ingenerf mit 132 Ringen vorn. Siegerehrung mit Preisverleihung findet am Sonntag, 26. August, im Kirmeszelt statt. Der Vorstand bedankt sich bei den ausrichtenden Sportschützen und den motivierten Teilnehmern.