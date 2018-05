Rheinberg: Treffen 70 Jahre nach der Erstkommunion

Rheinberg Das Klassentreffen der ehemaligen Volksschüler von St. Peter hatte diesmal eine besondere Note.

Die Klassentreffen, zu denen sich die Ehemaligen der Volksschule St. Peter (Jahrgang 1939/1940) alle zwei Jahre zusammenfinden, sind eine feste Tradition. Auch in diesem Jahr sind die Volksschüler von damals im Gasthof Punto zusammengekommen, um in Erinnerungen zu schwelgen. 30 Klassenkameraden von einst hatte Organisatorin Renate Rosh angeschrieben, 25 waren der Einladung gefolgt. Und die feierten neben dem Wiedersehen einen ganz besonderen Jahrestag: das 70. Jubiläum der ersten heiligen Kommunion.

Deshalb hatte Rosh im Vorfeld kurzerhand Pfarrer Martin Ahls angesprochen, ob das Ereignis ausnahmsweise mit einer Messe am Samstagabend gefeiert werden könnte. "Normalerweise finden die Gottesdienste in St. Peter am Sonntag statt", erzählt Renate Rosh. Doch Ahls machte eine Ausnahme.

An den Gottesdienst schloss sich der gemütliche Teil im Punto an. "Wir waren 50 bis 60 Schüler", erinnert sich die 79-jährige Organisatorin. Dass 25 Ehemalige zum Treffen kamen, sei eine gute Quote, scherzte Rosh. Die meisten Schulkameraden sind der Region Niederrhein treu geblieben, wohnen in Rheinberg, Moers oder Krefeld.