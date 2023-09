Katholische Landjugend in Alpen Neuer Rekord beim Treckerkino in Veen

Der in Bönninghardt wohnende Michael Konik, der mit seiner Gattin Annette, seinen Töchtern Isabelle und Pia sowie der Freundin Maria Niesing und Tochter Lisa zu dem Kinoabend gekommen war, äußerte sich in höchsten Tönen: „Ich finde es phänomenal, was die jungen Leute hier auf die Beine gestellt haben. Die Gastronomie, die supergut aufgebaute Leinwand, die Moderatorin, ein toller Film, alles hat supergut gepasst, und das Feuerwerk am Ende der Vorstellung war phänomenal. Wir sind im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder hier.“ Ein herzliches Dankeschön richteten die beiden KLJB-Vorsitzenden Vincent Schreiber und Marvin Kühnen an alle Sponsoren, Helfer und die Herren Scholten, die die Veranstaltung ein viertes Mal durch die Bereitstellung ihrer Wiese ermöglichten.