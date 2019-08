MoMoTo 2019 ist eine Spenden-Fahrt: Mit Mofas und Mopeds fahren die Teilnehmer vom Bodensee bis zur Ostsee. Jeder kann mitmachen und die Gruppe ein Stück begleiten. Während der Fahrt werden Spenden eingesammelt.

Gestartet ist die Tour in Böhringen am Bodensee; dort brachen die Jungs vom Club „Die Zweitakter“ mit einem goldenen Tank als Spendenbehälter im Reisegepäck auf. Am Dienstagnachmittag erreichten 50 knatternde Mofas, Mopeds und Motorroller mit dem goldenen Tank den Parkplatz vor dem Hades-Club (ehemals Aratta) in Winterswick.