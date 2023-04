Exzellentes Konzert im To Hoop in Rheinberg Musik hält jung und Blues ist eine Lebensart

Was die sympathische Truppe aus Iserlohn erstmals auf Sami Duraks Vorzeigebühne in der Region in Sachen Musik darbot, war exzellenter Power-Blues-Rock in all seinen nuancenreichen Schattierungen. Sie eröffneten bravourös mit einer Coverversion von „Going Down“, einem Rock-Song, den Don Nix einst komponiert hatte und den Bruce Springsteen unter dem Titel „I’m Goin‘ Down“ später bis in die internationalen Charts führte. Weiter vorgetragene Cover-Songs waren beispielsweise „Every Day I Have The Blues” vom Großmeister des Blues B.B. King und „Sunshine Of Your Love“ von Cream, mit dem die Band das Publikum nahezu psychedelisch in die Pause schickte.