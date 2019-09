18 Stunden lang rund um Alpen : Nachtschicht im Sattel für den guten Zweck

Alpen Für das Benefiz-Projekt „Bewegen hilft“ wollte Thomas Hommen 18 Stunden lang rund um Alpen radeln. Die Zeit hielt er ein. Um nach etlichen Runden aber mal etwas anderes zu sehen, verließ der FDP-Politiker die bewährte Route.

Dabei gelangen ihm überraschende Einblicke in das Alpener Nachtleben: „Im Ort gingen früh die Lichter aus. Das war in Veen ganz anders, da war noch tief in der Nacht richtig was los. Ich glaube, das Dorf schläft nie.“ Insgesamt 352 Kilometer ist Hommen in dieser langen Nacht geradelt und hat dabei Kalorien im fünfstelligen Bereich verbrannt. Die wollen zwischendurch zugeführt werden, will man nicht vom Sattel fallen. „Die Alpener haben mich super unterstützt, haben mir unterwegs Bananen und andere Energiespender gereicht“, so Hommen.