Anlage in Winnenthal beantragt Thema Windkraft spaltet Alpen

Der vorgesehene Standort liegt außerhalb der bestehenden Konzentrationszonen für Windenergieanlagen. Auf dieser Grundlage könnte die Gemeinde dem Antragsteller ihre Zustimmung versagen. Weil die Gemeinde beabsichtigt, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen auszuweisen, empfiehlt sie dem Ausschuss, zuzustimmen. Die Konzentrationszonen sollen in Winnenthal, Bönninghardt und Veen West (Richtung Sonsbeck) ausgewiesen werden. „Somit sind die Planungsziele zum Zeitpunkt der Planaufstellung weiterhin klar definiert“, schreibt die Gemeindeverwaltung. Und: „Die Anlage befindet sich innerhalb der für den Bereich Winnenthal geplanten Konzentrationszone für Windenergieanlagen.“ Auch sei der erforderliche Abstand von über 1000 Meter zur nächsten Wohnbebauung eingehalten. Der Tagesordnungspunkt hat die Bürgerinitiative (BI) „Gegenwind Winnenthal“ auf den Plan gerufen, die sich gegen die Genehmigung und den Bau von Windmühlen für die Stromerzeugung ausspricht. „Lange Zeit war es in Menzelen-West still um das Thema Windkraft, seitdem der ,Teilflächennutzungsplan Windenergie‘ der Gemeinde mit der Konzentrationszone Winnenthal in 2021 nicht beschlossen wurde. Jetzt gibt es plötzlich und überraschend Bewegung“, heißt es in einem Rundschreiben der BI.