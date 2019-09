Theatergruppe „SpielLust“ : Das absurde letzte Abendmahl

Info

Vorstellungen Die Premiere der Komödie „Ein großer Aufbruch – Der Tod ist ein schlechter Witz“ ist am Samstag, 5. Oktober, im Pädagogischen Zentrum Alpen. Weitere Vorstellungen finden am 12. Oktober im Sonsbecker Kastell sowie am 22. und 23. November in der Mensa des Xantener Stiftsgymnasiums statt. Alle Vorstellungen beginnen um 20 Uhr, Einlass ist jeweils um 19.30 Uhr bei freier Platzwahl.

Karten Tickets sind im Vorverkauf für 13 Euro in der Buchhandlung Librarium Xanten, Creanda Sonsbeck sowie der Alpener Lindenbuchhandlung erhältlich. Der Preis an der Abendkasse beträgt 15 Euro.