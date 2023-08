RheinFlipper im Schwarzen Adler Interaktives Krimi-Theater – Das Mordopfer sollte gut zuhören

Wer der Mörder ist, ermitteln – der Tatort Münster lässt grüßen – ein Pathologe und ein Kriminalkommissar. „Die beiden wissen erstmal nichts, agieren also auf Augenhöhe mit dem Publikum“, erklärt Christoph Scheibel. Und das liefert den Ermittlern durch Interaktion mit dem Publikum nicht nur das Mordwerkzeug auf Zuruf, sondern verteilt auch die einzelnen Rollen. „Entsprechend müssen wir unser Spiel anlegen. Wenn das Publikum bestimmt, dass ich die naive Verkäuferin Adelheid bin, muss ich das so rüberbringen“, so Wittmann.