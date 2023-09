Gesangstalent Anne Mosters Die Super-Stimme aus Menzelen-Ost bei „The Voice“

Wenn sich Anne Mosters ans Klavier setzt und das Lied anstimmt, mit dem sie beim Casting für die 13. Staffel von „The Voice of Germany“ überzeugte und das sie am Sonntag, 24. September, bei den „Blind auditions“ singen und spielen wird, dann läuft einem ein Schauer über den Rücken: Unfassbar, diese Stimme. Unglaublich stark, wie die 17-Jährige „Love in the dark“ von Adele singt und sich dabei selber am Klavier begleitet. Hochkonzentriert, textsicher, die Umgebung um sich herum scheint sie völlig ausgeblendet zu haben. Ob sie die Jury am Sonntag überzeugen wird, darf sie nicht verraten. Denn die 13. Staffel der Castingshow wird natürlich nicht live übertragen, sondern wurde in einem Studio in Berlin-Adlershof aufgezeichnet.