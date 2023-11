Nach dem Aus bei The Voice of Germany So geht es für Anne Mosters aus Alpen weiter

Ihren 18. Geburtstag wird Anne Mosters so schnell nicht vergessen. Oder vermutlich nie. Nicht nur, weil sie die Volljährigkeit im Keller des Elternhauses mit 60 Freundinnen und Freunden gefeiert hat, sondern weil genau an ihrem Geburtstag ihr Auftritt in der Sing-Off-Runde der 13. Staffel von „The Voice of Germany“ ausgestrahlt wurde. Und alle ihre Freunde dabei waren, als sie am Abend des 17. November kurz den Fernseher einschaltete.