The Voice of Germany Für Anne Mosters aus Alpen steht das erste Battle an

In der Castingshow The Voice of Germany hat die nächste Runde begonnen. Die Kandidatinnen und Kandidaten treten in sogenannten Battles gegeneinander an. Ihre Coaches entscheiden dann, mit wem sie weiter zusammenarbeiten wollen. Das Battle von Anne Mosters aus Alpen wird am Donnerstag, 26. Oktober, auf Prosieben gezeigt. Die Ausstrahlung beginnt um 20.15 Uhr. The Voice of Germany ist auch auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen.