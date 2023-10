The Voice of Germany Anne Mosters aus Alpen geht ins Battle

Alpen · Anne Mosters (17) aus Menzelen erfährt in Kürze, wann in der Casting-Show „The Voice of Germany“ ihr bereits abgedrehtes „Battle“ ausgestrahlt wird. Ob sie in die nächste Runde einzieht, weiß sie zwar schon, darf es aber nicht verraten. Sie erzählt, was bisher schon alles erlebt hat – in Berlin und auch zu Hause.

21.10.2023, 10:26 Uhr

Anne Mosters aus Alpen bei The Voice of Germany 8 Bilder Foto: : ProSieben/SAT.1/Andre Kowalski

Von Heidrun Jasper und Bernfried Paus

Anne Mosters kann nicht nur singen. Sie kann auch schweigen. Oder besser gesagt: Sie muss den Mund halten, darf nicht verraten, wie sie bei den „Battles“ der 13. Staffel von „The Voice of Germany“ abgeschnitten hat. Denn die werden natürlich nicht live gesendet, sondern wurden bereits im Juni im Studio in Berlin-Adlerhorst aufgezeichnet. Genau wie die „Blind Auditions“ – hier sitzen die Juroren mit dem Rücken zu den Talenten. Hier geht es zur Bilderstrecke: Anne Mosters aus Alpen bei The Voice of Germany