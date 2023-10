The Voice of Germany Anne Mosters aus Alpen gewinnt ihr Battle

Er windet sich, fasst sich an den Kopf, wendet sich an das Publikum, fragt die Zuschauer, ob sie für ihn entscheiden möchten. Er kommt jedoch um die Entscheidung nicht herum. Es ist seine Verantwortung. Er ist einer der Coaches in der diesjährigen Staffel von The Voice of Germany. Er muss entscheiden, mit wem er weiter zusammenarbeiten will: mit Anne Mosters oder mit Valentina Franco. Beide waren in der ersten Runde, in den sogenannten Blind Auditions, in Ronan Keatings Team gekommen.